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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: نولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ونجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية.

 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتسعى من خلال عدة لجان إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية، واقتصادية سلبية على المجتمع موجها بضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.

كما وجه محافظ الغربية بإقامة ورش عمل للجان المشكلة لشرح الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة بالإضافة إلى إعداد وتدريب سفراء من مختلف الفئات العمرية ليكونوا سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.

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وفي كلمته وجه الدكتور طلعت عبد القوي الشكر إلى محافظ الغربية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لكافة الجهات لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ولا سيما أن الزيادة السكانية تلتهم كل موارد الدولة وأي جهود مبذولة لتحقيق التنمية، وأوضح عبد القوي محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 والتي تضم 7 محاور : ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الطاقة البشرية، دعم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، السكان والبيئة، حوكمة الملف السكاني.

واختتم المحافظ الاجتماع بالاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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