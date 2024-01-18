بأعلى المعايير | تنفيذ مشروعات رصف وتطوير طرق في طنطا .. صور

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال، من أجل تذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لسرعة نهو الأعمال في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير وتذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات.

قام محافظ الغربية بجولة مسائية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي، كما تابع المحافظ استمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وعلى هامش الجولة وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بمنطقة الإستاد، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

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