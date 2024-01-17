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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يوجه بتذليل أي عقبات أمام التعاون مع وزارة المالية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وفدا من وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والدسوقى الحوفي وكيل وزارة المالية بالغربية، وعبد الفتاح الصعيدى المراقب المالي بالمديرية المالية بالغربية، وحبيب أبو عرب مدير عام الحسابات العامة، وشيماء مرسي وكيل الحسابات بالجامعة، ومخلص عيسى مدير عام الحسابات الخاصة.

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وصرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بأن اللقاء شهد بحث سبل التواصل ودعم التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة المالية بالغربية في ظل المشروعات الجاري العمل بها بالجامعة، والمقترحة بالخطة الاستراتيجية للجامعة في كافة قطاعاتها، مؤكدا حرصه الكامل على تذليل أي معوقات للعمل بالتعاون مع الوزارة، مشيدا بدورهم الإيجابي في تقديم الدعم للجامعة.

المستشار القانوني الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الرصف والتطوير الدكتور محمود ذكي الدكتور محمد حسين ووزارة المالية وكيل وزارة المالية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

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