رئيس قوى عاملة النواب: رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني

تقدم النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بأصدق التهانئ القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، وحلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير.

ودعا النائب "عبد الفضيل"، فى بيان صحفى له المولى -عز وجل- بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات؛ وذلك من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وغدٍ أفضل لأبنائها، وأن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.

كما هنأ "عبد الفضيل"، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وقيادات وزارة الداخلية ضباط وأفراد وجميع القطاعات المختلفة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وأعرب بهذه المناسبة التاريخية، عن بالغ التقدير والاعتزاز، وأخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكداً أن الملحمة البطولية الخالدة لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم وأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

ودعا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي، متمنيًا لكم ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود دوام التوفيق ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.