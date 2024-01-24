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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: عناد فيتوريا وراء الأداء المتواضع لمنتخب مصر.. وقلق من المباراة المقبلة

صدى البلد

أكد حسن مصطفى، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن منتخب مصر كان يعاني بشكل واضح أمام موزمبيق وغانا في خط الوسط، لكن أمام غانا كان أداء الوسط أفضل وسجلنا هدفين، مشيرا إلى أن الأزمة حاليا في الخطوط الخلفية، خصوصا مع الضغط العالي.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج “كلام في الكورة” الذي يبث عبر شاشة قناة “الشمس”: "محمد هاني لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن، وظهور أحمد فتوح بشكل غير جيد بسبب فقدان حساسية اللقاء وكان الأفضل مشاركة محمد حمدي أساسيا، أما بالنسبة لـ حجازي فإنه يرتكب أخطاءً كثيرة ولم يستعد فورمته منذ العودة من الإصابة".

وأضاف: "أشعر بوجود عناد من روي فيتوريا، منها إهمال مشاركة ياسر إبراهيم وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين مثل النني وحجازي، كما أن زيزو كان جيدًا في اللقاء ورغم ذلك قامه بسحبه من اللقاء، وبالأمس أمام الرأس الأخضر لم يمنح اللاعبين التعليمات المطلوبة للحفاظ على الهدف الثاني، كما أنه قام بتغيير طريقة اللعب في المباريات الأخيرة".

وواصل: "منتخب مصر كان في حاجة للاعب قوي لقطع الكرات، وهو ما يميز مروان عطية أمام الرأس الأخضر، وقدم اللاعب مستوى مميزا، واستطاع إثبات ذاته، ولكن أنا قلق في المباراة المقبلة، بسبب روي فيتوريا".

وتابع: "نتائج فيتوريا الأخيرة غير جيدة، ومن الوارد أنه بدأ يستمع لبعض الأشخاص من خارج منتخب مصر، ولم يعد يختار اللاعبين الأنسب للمشاركة بشكل أساسي، ولا أعرف لمصلحة من هذا العناد، فنحن أكثر منتخب توج ببطولة أمم أفريقيا، وعلينا اللعب بشكل أقوى وأفضل".

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