لغز ومشاكل.. هاني حتحوت يعلق على تجربة فيتوريا مع المنتخب

نشر الإعلامي هاني حتحوت منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب حتحوت :"بنرفض الخسارة وبنقاتل لآخر ثانية.. ولكن هناك لغز ومشاكل دفاعية واضحة وتجربة فيتوريا حتى الآن غير ناجحة . روشتة طارئة للمنتخب الوطني من أجل تفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا أمام فرق "أكثر منا ثباتا".



أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن تغيير فندق الإقامةوالرحيل من أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو التي سيخوض فيها المباراة القادمة في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "منتخب مصر سيذهب لمدينة أصعب فيالأجواء، وفوجئت بتصريحات المدرب البرتغالي".



وأضاف: "هناك شرط في عقد فيتوريا مع منتخب مصر يمنح اتحاد الكرة احقية رحيله عن المنتخب بعد كأس الأممالافريقية دون دفع أي شروط جزائية".

وواصل: "نتمنى أن يفوز فيتوريا بكأس أمم افريقيا ووقتها سنعمل له (مقام)، لكن هناك أمور غريبة للغاية تحدث لنا فيالبطولة، حتى موزمبيق تعادلت امام غانا في الدقائق الأخيرة من اجل المساهمة في عبور الفراعنة لدور الـ16".

وأكمل: "مشوار منتخب مصر قد يكون جيدًا في بطولة أمم افريقيا، حتى نصف نهائي البطولة، والقدر قد يخدمنا في ظلقيام مسئولي الدولة بتوفير كافة الامكانيات لصالح المنتخب الوطني".

وأضاف: "حال صعودنا لنصف النهائي، قد تتغيير الأمور، ويكون مستوى المنتخب أصبح افضل، ومنتخب مصر يضممجموعة جيدة من اللاعبين مثل مصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو ومصطفى فتحي ومرموش وامام عاشور وحمديفتحي ومروان عطية، ولكن المدرب لم يستطع تجهيز اللاعبين فنيا بالشكل المطلوب".

وأتم: "حازم امام المشرف العام على منتخب مصر ليس لديه أي تفسير لما يحدث لمنتخب مصر، فقد قمنا بتوفير كلالامكانيات وسبل الراحة، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين، وحازم لا يعرف ما يحدث، لكن التفسير المنطقي هو فيتورياالذي لا يتعامل جيدا مع المباريات".