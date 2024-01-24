جامعة حلوان الاهلية: استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثانى.. وآخر موعد للالتحاق ٣١ يناير .. وقنديل يكشف التفاصيل

جامعة حلوان الاهلية استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان الاهلية: نقبل الطلاب الوافدين من خلال ٨ كليات و ١٧ برنامج دراسي

اخر موعد للتقدم للوافدين ٣١ يناير

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.



و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ان آخر موعد للطلاب الوافدين الراغبين بالتقدم للجامعة التسجيل علي موقع ادرس في مصر يوم ٣١يناير ٢٠٢٤ وذالك من خلال الرابط الاتي : https://admission.study-in-egypt.gov.eg/



وتابع الدكتور السيد قنديل ، أن الجامعة طرحت هذا العام الدراسي، 17 برنامجا من خلال 8 كليات، متاح التقديم اليها و هي :

الهندسة

العلاج الطبيعي

طب الأسنان

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات،

الفنون التطبيقية

العلوم الانسانية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية العلوم

و تصمن كل كلية مجموعة من البرامج التي يمكن الالتحاق بها حيث تشمل هذه البرامج الاتي :

كلية العلوم الإنسانية و التجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج، وهى: “معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي.

وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

واكدت الجامعة أن القبول بالكليات سيكون وفقاً للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وذلك وفقاً للمجموع الأعلى ، و يشمل تنسيق القبول بكليات جامعة حلوان الاهلية :

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

كليات العلاج الطبيعي 76%.

و نوهت ادارة الجامعة ان الجامعة ليس لها اي مكاتب اخري للتقديم خارج الجامعة غير المكاتب الرسمية بحرم الجامعة .

وتشمل الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات الجامعة الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).

5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7 – عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

8- اصل ايصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +

صورة.

‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة .