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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من صلاة الجنازة على شخص يدعي احمد ابو لطيف من اهل ولكنه انضم الي صفوف جيش الاحتلال وشارك في العديد من العمليات التفجيرية على سكان غزة  م اثار غضب الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي

صلاة الجنازة على احمد ابو لطيف 

كتب الجندي المسلم في جيش الاحتلال الإسرائيلي ويدعى «أحمد أبو لطيف» يدعو الله أن يحسن خاتمته قبل مقتله في غزة أثناء محاولته تفجير منزل بعد تهجير أهله منه.

وما أثار صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم أن الشاب يدعو بحسن الخاتمة وقد وضع صورة حسابه مع والديه من داخل المسجد الأقصى حيث ارتدت والدته الزي الفلسطيني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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