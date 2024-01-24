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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أرملة الشهيد رائد طارق مبروك: لآخر لحظة كان بيدافع عن بلده |فيديو

الدكتورة سولينا
الدكتورة سولينا سامي أرملة الشهيد رائد طارق مبروك

قالت الدكتورة سولينا سامي أرملة الشهيد رائد طارق مبروك عقب تكريمها اليوم من الرئيس السيسي، إنها فخورة بزوجها الذي حقق ما تمناه، معلقة:" لآخر لحظة كان بيدافع عن بلده، و كان رجل و بطل".

وأضافت سولينا سامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلة :" الرئيس سألني لو محتاجه حاجاة قوليلي..أحنا الحمدلله مش محتاجين حاجه..الإدارة مش مخليانه محتاجين حاجه".

وزارة الداخلية تواصلت معنا وكانت فرحة كبيرة

 

وفي سياق آخر، أعربت شاهيناز مصطفى كمال الصياد، ابنة رئيس المقاومة الشعبية في بورسعيد، عن امتنانها العميق لتكريم والدها، قائلة: «وزارة الداخلية تواصلت معنا وكانت فرحة كبيرة بعد كل هذه السنوات، وبعد أن ضحوا من أجل مصر».

وأوضحت «الصياد» خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72 الذي يقام بأكاديمية الشرطة: «مصر بلد كبيرة، والحمد لله عندنا الأمن والأمان وعندنا جيش وشرطة ودي نعمة من عند ربنا».

 

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