نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق : محطة الضبعة مستقبل القوة لمصر

قال الدكتورعلي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إنّ محطة الضبعة النووية مستقبل القوة لمصر، مفسرًا: "هذا الامر يعني أن الدول تعتمد على نفسها ويكون قرارها من رأسها ولا ديون عليها وفي حوزتها عملة صعبة وتنتج منتجات تنافس المنتجات العالمية في المجالين المدني والعسكري".

وأضاف عبدالنبي خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "مصر كانت إمبراطورية في يوم من الأيام، وستعود كذلك، وسبب قوتها في ذلك هي التكنولوجيا النووية".

وتابع: "طالما بدأنا في هذا المشروع فإننا سنحقق أهدافنا إن شاء الله بالعقلية المصرية الجبارة التي لا مثيل لها، فالعقلية المصرية تتميز عن أي عقلية في العالم".