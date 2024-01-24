مصر أكتوبر: محطة الضبعة النووية تسهم في توفير احتياجاتنا المحلية من الكهرباء

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع محطة الضبعة النووية السلمية، خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتلبية احتياجات مصر المحلية من الطاقة خاصة الكهربائية، منوها بأنها تسهم فى تنويع مصادر الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .

وأشاد " الباز" فى تصريحات له، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووى الرابع والأخير بمحطة الضبعة النووية السلمية، لافتا الي أن هذا المشروع يعزز من التعاون المشترك بين مصر وروسيا.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن مشروع الضبعة سيحدث نقلة نوعية فى مجال الطاقة والاقتصاد المصري، سواء من خلال تنوع الاستثمارات داخليا وخارجيا وفتح اسواق جديدة للطاقة النظيفة، فضلا عن توغير الالاف فرص العمل للشباب والخريجين.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تعتبر شريكا اساسيا لروسيا فى المنطقة، منوها بأن علاقات مصر مع دول العالم شهدت تطورا ايجابيا كبيرا وملحوظا، وفقا للدبلوماسية الناجحة والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي اعادة لمصر ريادتها فى المنطقة.