بعد طلب روسيا .. قرار فرنسي بشأن طائرة الأسرى الأوكرانيين

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، رفضها عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن حول إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين.

وحسب “روسيا اليوم”، أعلن دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن رفضت طلبًا روسيًا بعقد جلسة عاجلة اليوم بشأن إسقاط طائرة "إيل 76"، على أن تعقد غدا الخميس.

وطلبت روسيا عقد اجتماع اليوم الأربعاء، إلا أن فرنسا (الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي) رفضت هذا الطلب وأرجأت عقده إلى غد الخميس.

وقال بوليانسكي عبر قناته بـ"تليجرام": "كما هو متوقع، اختارت الرئاسة الفرنسية طريق إساءة استخدام صلاحياتها كرئيسة لمجلس الأمن في يناير، وهي ترفض تلبية طلبنا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالهجوم الذي شنه نظام كييف ضد روسيا".

وأضاف: “من الواضح أنها تحاول كسب الوقت ومنح عملائها الأوكرانيين الوقت للتوصل على الأقل إلى بعض التفسيرات المعقولة إلى حد ما لما حدث”.