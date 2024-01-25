روائي: هناك فقدان لعادة القراءة بشكل كبير داخل المجتمع.. فيديو

تحدث شريف صالح الكاتب والروائي، على انطلاق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال شريف صالح في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك فقدان لعادة القراءة بشكل كبير وهذا أمر مؤسف".

وأضاف شريف صالح:" من المهم خلق عادة للقراءة في المجتمع المصري وهذا دور المدرسة والجامعات ومراكز الشباب ".

وتابع شريف صالح :" لا يوجد اتصال بين الكتاب والمبدعين وباقي مؤسسات المجتمع، والتكنولوجيا تحدي يواجه عادة القراءة ".

وأكمل شريف صالح :" على المدرسين تشجيع الطلاب الأطفال على القراءة"، مضيفا:" أتوقع ان معدلات القراءة عند المصريين منذ 100 عام افضل من الآن".