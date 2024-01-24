"الإحصــــاء" يشارك بفعاليات معرض الكتاب للعام الـ16 على التوالي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مشاركته للعام الـ16 على التوالي؛ بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نســــخته الـ 55 والذي انطلقت فعاليته اليوم حتي 6 فبراير المقبل، تـــحت رعــــاية الرئيس عبـــد الفــــتاح السيسي.

و شـــهد فعاليات الافتتاح اليوم مشاركة الدكتور مصطـــفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء بحــضور الدكتورة نيفين كــيلاني،وزيرة الثقافة، و الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب.



وتأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم وحتى اليوم، ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف المعرض.



تأتى مشاركة الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامـــة والاحصــاء برئاســـة اللواء خيرت بركات، حرصاً من الجهاز على اثراء الوعي الإحصائي والعلمي لدى الطلبة من الدارسين والباحثين وكافة افراد المجتمع، وتعزيزاً لحق المواطن في المعرفة والاطلاع على أحدث المؤشرات والاحصائيات والتي تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المصري.



ويضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والدوريات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وتزامناً مع اعلان مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بعمل فيديو توعوي عن العلاقات المصرية النرويجية حيث الحضارة والتاريخ.

وقد حرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات و انفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التي يجريها الجهاز حالياً.



بالإضافة الى البرامج الموجهة الى الأطفال والتي تهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية والتي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصري ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم.



ويتشرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بدعوة كافة أفراد المجتمع بمختلف الفئات لزيارة جناح الجهاز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 3 جناح B 58.