تدابير ذاتية بالمنزل.. 3 خيارات لعلاج روماتيزم الرقبة

يعاني الكثير من الأشخاص من روماتيزم الرقبة، المعروف بالتهاب المفاصل الرقبي أو التهاب المفصل العنقي، وهذه الحالة تتسبب فى بعض آلام روماتيزم الرقبة.

وكشف الدكتور وسام الدين عويني، خبير العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن خيارات علاج روماتيزم الرقبة، والتى تتمثل فيما يلي:

خيارات علاج روماتيزم الرقبة

العلاج الدوائي: يمكن أن توصف الأدوية المسكنة للألم والمضادات الالتهابية غير الستيرويدية (NSAIDs) لتخفيف الأعراض.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى وصف مضادات الاكتئاب أو المرخيات العضلية لتخفيف الأعراض.

العلاج الطبيعي: يمكن أن تكون الجلسات العلاجية مفيدة لتقوية العضلات وتحسين مرونة العنق، وقد تشمل التقنيات المستخدمة التدليك والممارسة العلاجية والتمارين التأهيلية.

التدابير الذاتية: يمكن أن يشمل العلاج الذاتي تطبيق الثلج أو الحرارة على المنطقة المصابة، وممارسة تمارين تمدد العنق وتقوية العضلات، واتباع وضعية جيدة للجسم وعافيتك.

وينصح بمراجعة الطبيب المختص لتقييم حالتك بشكل دقيق وتوجيهك إلى العلاج المناسب.