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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إسقاط الطائرة العسكرية.. روسيا تكشف مصير صفقات تبادل الأسرى مع أوكرانيا

طائرة النقل العسكرية
طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز إيل-76

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الآفاق المستقبلية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا غير واضحة حتى الآن.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كانت المبادلة قد تم تعليقها حتى الآن: “لا يمكن قول أي شيء فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذه العملية حتى الآن”.

وعن عواقب تدمير طائرة النقل العسكرية الروسية “إيل-76” من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، قال بيسكوف إنه "لا يمكن لأحد أن يقول كيف سيؤثر ذلك على آفاق استمرار عملية تبادل الأسرى، مضيفا: "لكن يجب أن أكرر أن عملية تبادل أسرى يجب أن تتم في صمت تام".

وفي 24 يناير الجاري، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 فوق منطقة بيلجورود كانت تقل جنودًا أوكرانيين أسرى تم اختيارهم لإدراجهم في عملية التبادل. 

وكان على متن الطائرة 74 شخصًا، من بينهم 65 عسكريًا أوكرانيًا، وقد قُتلوا جميعًا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية ما حدث بأنه "عمل إرهابي"، وأكدت أن كييف كانت على علم بنقل السجناء من أجل عملية التبادل التي كانت ستتم عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا، وهاجمت الطائرة عمدا من أجل اتهام موسكو بتدمير عسكريين أوكرانيين.

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