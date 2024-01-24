عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث سقوط الطائرة .. روسيا تشكك في التوصل لاتفاق مع أوكرانيا

تحطم طائرة روسية
تحطم طائرة روسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن حادث استهداف طائرة النقل العسكرية يثير الكثير من التساؤلات حول إمكانية التوصل لأي اتفاقيات مع كييف.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية علق السفير المكلف بالمهام الخاصة بالعمليات الأوكرانية في الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، من خلال "تلجرام" أن "الحادث الدموي يثير تساؤلات كثيرة حول إمكانية عقد أي اتفاقيات أو مفاوضات مع نظام كييف"،.

وأضاف أن "الضمانات التي يتم تقديمها من قبل أوكرانيا يتم انتهاكها كل مرة وهو ما يتسبب في تضاؤل فرص الثقة بين المفاوضين من الجانب الروسي".

وتابع ميروشنيك أن "كييف ارتكبت عملاً همجيا، متجاهلة تماما حياة الإنسان"، مضيفا أنه في عام 2014 بدأت كييف الحرب بإسقاط طائرة الركاب الماليزية "إم إيتش 17"، وواصلت أعمالها الهمجية على أسراها وقتلت الآن 65 من مواطنيها".

وحمل ميروشنيك كييف المسؤولية عن الجريمة المرتبطة بطائرة "إيل 76" الروسية في بيلغورود .

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية روسية تحمل 65 أسير حرب أوكرانيين وستة من أفراد الطاقم وثلاثة أشخاص يرافقونهم تحطمت صباح الأربعاء في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من أوكرانيا.


ولم يكن من الواضح على الفور ما سبب الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحا. كما لم يكن معروفا ما إذا كان أي شخص قد نجا.


وقالت وزارة الدفاع إن السلطات تحقق في سبب الحادث، وأن لجنة عسكرية خاصة في طريقها إلى موقع التحطم.

وأعلن أندريه كارتابولوف، عضو مجلس الدوما الروسي وجنرال متقاعد، أعلن أن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت جنوب روسيا اليوم، الأربعاء، أسقطت بثلاثة صواريخ من الأنواع التي زودها الغرب بأوكرانيا.

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته.

وأضاف أن التحقيقات ستكشف عما إذا كانت الصواريخ باتريوت أو IRIS-Ts.

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي"، فإن الطائرة التي تحطمت بالقرب من الحدود الأوكرانية من طراز إليوشن 76؛ ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية عن وزارة الدفاع قولها إنها كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين لتبادلهم في مقايضة.

كييف الحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

عمل إرهابي.. الدفاع الروسية تتهم كييف بإسقاط طائرة نقل أسرى أوكرانيين متعمدة

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء البرد الشديد.. نزه قلبك في رياض الأعمال الصالحة

بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

قالوله مفيش كورة تاني.. طـ.فل يقفز من الرابع في التجمع الخامس| ما القصة؟

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا

ختام الإعدادية “غش”| شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات.. وفاة مراقب وإلغاء امتحانات هؤلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ