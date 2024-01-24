عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من النسخة الأولى لبطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة المقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

وتستكمل اليوم مباريات دور المجموعات من منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

6ef079d7-763d-4b84-ae73-16baca38b95e
6ef079d7-763d-4b84-ae73-16baca38b95e
364b2efb-cb0c-4de5-8e34-9723eeddf825
364b2efb-cb0c-4de5-8e34-9723eeddf825
201b69b9-6459-466b-977f-ea81b4912994
201b69b9-6459-466b-977f-ea81b4912994
a6d06cc9-17af-4843-a7b5-92a70d3ce6e3
a6d06cc9-17af-4843-a7b5-92a70d3ce6e3
565e633a-93f2-4c41-88a5-eaf9dc38fe5b
565e633a-93f2-4c41-88a5-eaf9dc38fe5b
a11ae0a2-5c37-46cb-97b6-1012b541be95
a11ae0a2-5c37-46cb-97b6-1012b541be95
569edfb7-ee2c-4b7f-a48e-80c69e1602fb
569edfb7-ee2c-4b7f-a48e-80c69e1602fb
e7538d83-a23b-4437-8e1f-9398b671480e
e7538d83-a23b-4437-8e1f-9398b671480e
d98744f9-2b10-41e1-a917-b3df060575de
d98744f9-2b10-41e1-a917-b3df060575de
5ab269df-54db-46ba-bacf-16f76ae37824
5ab269df-54db-46ba-bacf-16f76ae37824
5ba58536-dc2c-4b61-9719-ac74bf727176
5ba58536-dc2c-4b61-9719-ac74bf727176
fb2eff6a-132c-483c-8048-d4fe502863cb
fb2eff6a-132c-483c-8048-d4fe502863cb
31028752-8d47-4e75-863d-c973eef23a5d
31028752-8d47-4e75-863d-c973eef23a5d
34ba2ab9-a824-4241-8365-2763159aaca9
34ba2ab9-a824-4241-8365-2763159aaca9
5b213295-7b0c-4889-bd83-4d423059ca7d
5b213295-7b0c-4889-bd83-4d423059ca7d
استاد القاهرة الدولي مصر الدولية منافسات فردي للريشة الطائرة لذوي القدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

ترشيحاتنا

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي FITUR 2024 في مدريد

كله يهون إلا بلدنا.. الرئيس السيسي: بناكل ونشرب حتى لو كل حاجة غالية

ننشر نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72

الرئيس السيسي: كل تقديري للمواطن الغلبان في الظروف الحالية

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

فيديو

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ