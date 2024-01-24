انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من النسخة الأولى لبطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة المقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

وتستكمل اليوم مباريات دور المجموعات من منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

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