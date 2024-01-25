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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1000 ندوة بعنوان "المسارعة في الطاعات في الأشهر الحرم" بأوقاف بني سويف

صدى البلد

عقدت مديرية أوقاف بني سويف برئاسة الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل الوزارة 1000 ندوة علمية تحت " المسارعة في الطاعات في الأشهر الحرم "،  بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف بني سويف، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع "المسارعة في الطاعات في الأشهر الحرم" وأوضحوا أن هذه أيام نفحات وخيرات وبركات وعلى العبد أن يلتمس فيها طريق العودة والإنابة إلى الله عز وجل حيث يقول ربنا تبارك وتعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله ( إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

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وكانت الندوات  على النحو التالي:
بإدارة بندر بني سويف عدد (١٢٥) ندوة، بإدارة مركز بني سويف عدد (١٠٠) ندوة، بإدارة الفشن عدد (٢٠٠) ندوة، بإدارة ببا عدد (١٧٥) ندوة، بإدارة الواسطى عدد (١٠٠) ندوة، بإدارة إهناسيا عدد(١٠٠) ندوة، بإدارة ناصر عدد (١٠٠) ندوة، بإدارة سمسطا عدد (١٠٠) ندوة،
وذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وفي إطار دعم  الوطن والعمل على رفعته.

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