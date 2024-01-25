بحضور 4 وزراء.. إطلاق المسابقة النهائية لبرنامج قادة الهندسة 6 فبراير

تطلق مؤسسة شباب القادة، الحفل الختامي والمسابقة النهائية لبرنامج قادة الهندسة "The Learning Experts"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 06/02/2024 بأحد فنادق التجمع الخامس، بالشراكة مع إحدي شركات الهندسة المتخصصة فى مجال العقارات.

وسيكون الحفل بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عاصم عبدالحميد الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، أن برنامج قادة الهندسة مصمم لدعم الأفكار المختلفة والمميزة لطلاب كلية الهندسة في الأقسام: المعمارية والميكانيكية والمدنية والهندسة الكهربائية، ويهدف البرنامج إلى محاكاة حياة ما بعد التخرج لطلبة الكليات الهندسية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها لإيجاد حلول للدراسات الميدانية المطروحة.

وأضافت أن هذا الحفل يأتي ختاما للدورة الثانية من البرنامج, بعدما تقدم للمسابقة 33 فريقا بعدد تجاوز 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الهندسة بالجامعات المصرية وتأهل للمرحلة النهائية 6 فرق والذين حصلوا على تدريبات مختلفة واجتازوا العديد من مراحل التصفيات.

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم تتشكل من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام من مختلف كليات الهندسة والتي ستقيّم مشروعات الطلاب، حيث ستحصل الفرق الفائزة على جائزة مادية بالإضافة إلى تدريب مدعوم من كبرى شركات الهندسة.