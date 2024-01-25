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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: مروان يستحق اللعب على حساب النني.. وهذا هو بديل الشناوي

صدى البلد

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن مروان عطية، لاعب النادي الأهلي يستحق اللعب في منتخب مصر على حساب محمد النني، لاعب أرسنال.


وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأزمات في خط الدفاع تبدأ من الهجوم، بالإضافة لأزمات في خط الدفاع نفسه، مثل عدم جاهزية أحمد حجازي".


وأضاف: "ياسر إبراهيم كان يسير بشكل جيد مع النادي الأهلي، وكان من الممكن أن يتم الدفع به في إحدى المباريات مع المنتخب في بطولة كأس أفريقيا".


وتابع: "على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر أن يجد حلولا لأزمات خط الدفاع، حتى إن تم ذلك من داخل الملعب، مثلما فعل في مباراة الرأس الأخضر، وقام بتثبيت محمد هاني في خط الدفاع، وهو ما منح التوازن الدفاعي في الهجمات المرتدة".


وأكمل: "محمد النني لاعب كبير، ولكن مروان عطية في مباراة الرأس الأخضر ظهر بشكل جيد جدًا، وعلى فيتوريا أن يواصل الدفع به في المباريات القادمة، وهذا ليس تقليلًا من محمد النني".


وواصل: "إمام عاشور يظهر بشكل جيد أيضًا، ولديه ميزة إمكانية إحراز الأهداف، وأيضًا لياقته البدنية تساعده كثيرًا، حيث يقدم أفضل مستوياته بعد ربع ساعة من الشوط الثاني".


واستكمل: "محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، جيد ولكنه بعيد عن المباريات منذ فترة، لذا أعتقد أن المفاضلة ستكون بين أحمد الشناوي ومحمد أبو جبل في حراسة مرمى المنتخب بدلًا من محمد الشناوي".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "أحمد الشناوي وأبو جبل جيدان، ولكن أبو جبل الأقرب، لأنه يكون على قدر المسئولية في البطولات المجمعة، وإن شاء الله سيكون إضافة قوية لمنتخب مصر".

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