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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن القومي التركي يبحث آخر التطورات في البحر الأحمر |تفاصيل

صدى البلد

أعلن مجلس الأمن القومي التركي ، اليوم الخميس، بحث التطورات في البحر الأحمر وأكد أهمية حل الوضع الراهن لما له من آثار سلبية على الاستقرار العالمي.

وفي هذا السياق، قالت شركة التكرير الأمريكية فاليرو إنرجي، اليوم الخميس، هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت العقوبات تستهدف أيضًا قائد قوات الحوثي البحرية محمد علي القادري.

كما فرضت الحكومة البريطانية، العقوبات شملت "وزير الدفاع" بجماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب تستهدف 4 أفراد من اليمن.

من ناحية أخرى، قال قائد ميليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، أن الولايات المتحدة تصر على استمرار حصار غزة ومنع تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع، مشيرًا إلى أن واشنطن تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع لـ إسرائيل، لكنها تمنع وصول المساعدات لقطاع غزة.

وشدّد عبد الملك الحوثي على أن العدوان الأمريكي على اليمن يكلف الأمريكيين كثيرًا على المستوى الاقتصادي، وأن واشنطن ليس لديها مشكلة في أن يتوسع الصراع بالمنطقة.

وأكد عبد الملك الحوثي، على أن معركة الحوثيين تهدف إلى إسناد الشعب الفلسطيني وليس لها أهداف أخرى، وهي مستمرة ومرتبطة بالتطورات في غزة، مشددًا على أن الحوثيين ستواصل عملياتها حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل أنحاء قطاع غزة، وحتى يتوقف الإجرام الإسرائيلي.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمته، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر التي نقوم بها لا تهدد الملاحة الدولية، لافتًا إلى أنه قد عبرت منذ بداية العمليات العسكرية 4874 سفينة تجارية من باب المندب.

وأوضح أن العمليات العسكرية الحوثية تستهدف السفن المرتبطة بـ إسرائيل فقط بهدف الضغط عليها من أجل إيصال المواد الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.
 

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