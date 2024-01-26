كاتب صحفي: التغيرات الجيوسياسية في العالم تتجه إلى السيطرة على مكامن الطاقة

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد إن الاقتصاد هو المحرك للقوى السياسية بل للسياسة فى العالم كله، لافتا الى ان كل التغيرات الجيوسياسية في العالم تتجه الى الاقتصاد، والسيطرة على مكامن الطاقة والسيطرة على المواقع الاستراتيحية لبناء موانئ، والسيطرة على الثروات الطبيعية للدول في الحفظة الاستعمارية.

أزمة المناخ أدت لزيادة أرتفاع الأسعار السلع الغذائية

وأكد عز الدين خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، ان تدعيم الأمن القومي الاقتصادي أمر مهم للغاية في المرحلة الحالية والمستقبلية، فالعالم يشهد تغيرات كبيرة جدا فإنه من عام 2020 تغير اقتصاد العالم بشكل كبير جدا منذ جائحة كورونا والإغلاقات التى تمت في الصين واختلال سلاسل التوريد المتعلقة بتوصيل السلع، ثم حدثت ازمة المناخ مما ادي لزيادة ارتفاع أسعار الغذاء خاصة مع تراجع أحجام المحاصيل وبالتالي اصبح هناك زيادة كبيرة على المخصصات المقررة لاستيراد الأغذية في العالم كله.

وتابع: فشلت السياسيات الاقتصادية في بعض الدول خاصة في الولايات المتحدة المتعلقة بالحفاظ على الأسعار ومكافحة التضخم وبالتالي قاموا برفع العائد من ربع في المائة ووصل إلى 5 أرباع في بريطانيا وبالتالي هذه الزيادة تؤثر على اقتصاديات العالم ويزيد من تكلفة الاتسيراد ومن هنا جاء الإهتمام بالقضايا الإقتصادية والحوار الاقتصادي في هذه المرحلة.