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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكليات والتخصصات المتاحة في تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية.. تفاصيل

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

فتح باب تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية للترم الثاني للـتقدم بالجامعات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الحالى 2023/2024.
 

تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024

ووافق المجلس على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت الموافق ١٣ يناير الجاري ولمدة أسبوعين.
 

تننسيق الجامعات الترم الثاني

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تنسيق الجامعات 2024

سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأقر مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76% في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأقر المجلس الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72% بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وحدد المجلس الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى 68 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

وسجل الحد الأدنى للتقدم لكلية الهندسة 68 % للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و65 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

وسجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكلية علوم الحاسب 60 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و61% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و60 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية 53 % بجميع الجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

«جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، جامعة فاروس بالإسكندرية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة»

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