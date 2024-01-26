أسامة أبو زيد ناعيا العامري فاروق: صاحب سيرة عطرة

نعى أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة السابق، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالى، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس أن مصر فقدت أحد الكوادر الوطنية البارزة والمحبوبة من الجميع في المجال الرياضي.

وأضاف أبوزيد ، أن الفقيد كان صاحب سيرة عطرة، وحقق العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، وكان له دور بارز في خدمة الرياضة المصرية، وكان أحد رموز الرياضة المصرية، وشغل العديد من المناصب الهامة في المجال الرياضي، منها وزير الرياضة الأسبق، ونائب رئيس النادي الأهلي، معرباً عن تقديره العميق لمساهماته وجهوده في خدمة الرياضة المصرية.

وتقدم رئيس نادي الشمس ، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وللكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وجماهيره ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.