هيئة الرقابة: 25% زيادة في صادرات المنتجات الجلدية 2023

قال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن قطاع المصنوعات الجلدية واعد ويحقق 25% زيادة في الصادرات وفق آخر إحصاءات 2023، مشيرا إلي أن الصناعة المصرية تشهد تطورات كبيرة في الإنتاج والجودة والتغليف وكافة مراحل التصنيع.

أضاف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال كلمته على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود، أنه يتوقع استمرار تحقيق مؤشرات إيجابية للصادرات الجلدية في عام 2024 بالتزامن مع التطورات الكبيرة في صناعة الجلود المصرية بكافة قطاعتها.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة الجلود في اتحاد الصناعات إن النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للجلود تشهد مشاركة 35 شركة أجنبية من عدة دول عربية منهم العراق والأردن والسعودية وغيرهم.

شحن المنتجات

وأشار خلال كلمته إلي أنه يجري التنسيق مع كافة الجهات الرسمية في الدولة لتسهيل المشاركة في المعرض وكذلك شحن المنتجات بعد انتهاء المعرض، لافتاً إلي أن عدد من الشركات تقترب من توقيع عقود تصديرية يجرى إعلانها في وقت سابق.