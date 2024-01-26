أول محكّمة عربية بـ أمم أفريقيا : سعيدة بتمثيلي للمرأة بالقارة السمراء

أعربت المحكّمة المغربية بشرى كربوني عن سعادتها وفخرها بأنها أصبحت أول امرأة تدير مباراة كحكم رئيسي في كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك وفقا لتصريحات نقلها موقع الكاف.

قادت كربوني مباراة جمعت بين نيجيريا وغينيا بيساو، وأصبحت بشرى كربوني أول حكمة عربية تقود مباراة في كأس أمم أفريقيا والثانية على مستوى القارة بعد الرواندية سليمة موكاسانغا في 2021.

وعبرت عن فخرها بتمثيل المرأة الأفريقية وتحديات التحكيم ودعت الفتيات إلى متابعة شغفهن والعمل بجد لتحقيق أهدافهن، قائلة:"سعيدة أن أمثل المرأة الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وفخورة بذلك".