مجلس الأمن الروسي: سنخفي أعدائنا من على وجه الأرض للأبد

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لجعل أعدائها يختفون من على وجه الأرض للأبد.

وحسب “روسيا اليوم”، قال مدفيديف في يوم الذكرى الثمانين لتحرير لينينجراد من الحصار، إنه يجب المحافظة بعناية على هذا الإنجاز العظيم.

وأضاف مدفيديف، أن طرد القوات النازية من حول المدينة يعتبر مصدرا للشجاعة والمثابرة في الكفاح ضد قوى الفاشية الجديدة.

ولفت إلى أن الذكرى الثمانين للرفع الكامل للحصار عن لينينغراد، تعتبر حدثا مهما لكل روسيا، وهي تذكير حي لواحدة من أفظع مآسي الحرب العالمية الثانية وأحد أعظم مآثر التاريخ الشعب السوفييتي.

وذكر مدفيديف أن المدينة تعرضت خلال 900 يوم وليلة تقريبا، للقصف المستمر، ومات مئات الآلاف من المدنيين بسبب الجوع والقصف.

ولفت: "يحاول نظام كييف بدعم من الغرب، تحدي ليس روسيا فحسب، بل العالم المتحضر برمته. لكن نحن سنبذل كل الجهود حتى يختفي أعداؤنا من على وجه الأرض إلى الأبد، مثلما حدث قبل 80 عاما".