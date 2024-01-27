عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: قرار محكمة العدل الدولية يضع إسرائيل في قفص الاتهام

صدى البلد

وصف تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بأنه يضع إسرائيل الآن في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية. 

وأضافت تايمز أوف إسرائيل أنه رغم عدم إصدار أمر من العدل الولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن القرار ممكن أن يشجع علي دعوات دولية لفرض عقوبات تجارية ومقاطعة الأسلحة ضد إسرائيل.

وحذرت الصحيفة العبرية من أن قرار العدل الدولية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على “مكانة إسرائيل الأخلاقية وسمعتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية. لأنه، كما قالت رئيسة المحكمة، فإن المحكمة لا ترفض القضية بشكل كامل، كما طلبت إسرائيل."

وأوضحت الصحيفة: “وعليه،  فإن دولة إسرائيل في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية، حيث تقول محكمة العدل الدولية إن هناك دليلاً ظاهرياً على أن هناك قضية يتعين على إسرائيل الرد عليها."

العدل العدل الدولية إسرائيل إبادة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

ترشيحاتنا

الاحتلال يواصل قصف غزة.. وقناة «سكاي نيوز» تعتذر لإسرائيل

السيسي يتابع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل

موعد شهر رمضان 2024.. متى يبدأ في مصر وباقي الدول العربية

ليل في عز النهار .. غياب الشمس عن قارة كاملة في هذا الموعد

تعدى على صغار في المخزن.. قرار قضائي عاجل بشأن مسن الهرم

صحيفة عبرية: قرار محكمة العدل الدولية يضع إسرائيل في قفص الاتهام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوت مصر| 10 صور لـ فساتين أنغام المثيرة للجدل بعد تصدرها التريند

شورت وتايجر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. شاهد

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ