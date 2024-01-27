صحيفة عبرية: قرار محكمة العدل الدولية يضع إسرائيل في قفص الاتهام

وصف تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بأنه يضع إسرائيل الآن في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية.

وأضافت تايمز أوف إسرائيل أنه رغم عدم إصدار أمر من العدل الولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن القرار ممكن أن يشجع علي دعوات دولية لفرض عقوبات تجارية ومقاطعة الأسلحة ضد إسرائيل.

وحذرت الصحيفة العبرية من أن قرار العدل الدولية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على “مكانة إسرائيل الأخلاقية وسمعتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية. لأنه، كما قالت رئيسة المحكمة، فإن المحكمة لا ترفض القضية بشكل كامل، كما طلبت إسرائيل."

وأوضحت الصحيفة: “وعليه، فإن دولة إسرائيل في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية، حيث تقول محكمة العدل الدولية إن هناك دليلاً ظاهرياً على أن هناك قضية يتعين على إسرائيل الرد عليها."