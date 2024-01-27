مخاوف كبيرة.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن حكم العدل الدولية

أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها الكبيرة، بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة قيام الاحتلال الإسرائيلي بكل ما في وسعه لمنع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: “نحن نحترم دور واستقلال محكمة العدل الدولية. ومع ذلك لدينا مخاوف كبيرة بشأن هذه القضية، والتي لا تساعد في تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف المتحدث: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني”.

وتابع: "وجهة نظرنا هي أن تصرفات إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، ولهذا السبب اعتقدنا أن قرار جنوب أفريقيا برفع القضية كان خاطئا واستفزازيا".

واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 – التي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة – خلال حملتها العسكرية في غزة، والتي أثارتها هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.

وأضافت وزارة الخارجية أنها ترحب بدعوة محكمة العدل الدولية للإفراج الفوري عن الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وتابع: "نحن واضحون في أن التوقف الفوري ضروري لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، وبعد ذلك نريد البناء نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، دون العودة إلى القتال".

ودعا قرار محكمة العدل الدولية، إسرائيل لاتخاذ كافة التدابير لوقف عدوانها على غزة، والذي هاجمه وزير دفاع الاحتلال، قائلًا إن محكمة العدل الدولية ارتكبت خطيئة بعدم رفض دعوى جنوب إفريقيا.