معملتش حاجة‏.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في اولى جلسات محاكمة المتهم بقـ.تل واغتـ.صاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى مرافعة دفاع الضحية.

وأنكر المُتهم أمام المحكمة واقعة هتـ.ك عرض الطفلة السودانية جانيت وقتلها وفقا للاتهامات المُسندة إليه، وفي عقب تلاوة أمر الإحالة وحينما سألته ‏المحكمة عن رأيه فيما هو مسند إليه قال :"لا"، وأضاف :"معملتش حاجة". ‏

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، ‏وأمانة سر عادل الشيخ. ‏

وترافع دفاع الطفلة السودانية جانيت مطالبا بالاعدام شنقا للمتهم لما بدر منه من جريمة هتـ.ك عرض واغتصـ.اب والتخلص من حياة الطفلة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.