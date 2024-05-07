عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معملتش حاجة‏.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة

الطفلة السودانية
الطفلة السودانية جانيت

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في اولى جلسات محاكمة المتهم بقـ.تل واغتـ.صاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى مرافعة دفاع الضحية.

وأنكر المُتهم أمام المحكمة واقعة هتـ.ك عرض الطفلة السودانية جانيت وقتلها وفقا للاتهامات المُسندة إليه، وفي عقب تلاوة أمر الإحالة وحينما سألته ‏المحكمة عن رأيه فيما هو مسند إليه قال :"لا"، وأضاف :"معملتش حاجة". ‏

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، ‏وأمانة سر عادل الشيخ. ‏

جرائم متعددة.. دفاع جانيت للمحكمة: لو هُناك أكثر من الإعدام لطلبت

إني بريء منك إني أخاف الله.. محامي جانيت: ما فعله المتهم لا يوصف

وترافع دفاع الطفلة السودانية جانيت مطالبا بالاعدام شنقا للمتهم لما بدر منه من جريمة هتـ.ك عرض واغتصـ.اب والتخلص من حياة الطفلة.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

جنايات القاهرة جلسات محاكمة الطفلة السودانية جانيت مدينة نصر المستشار سيد التوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

صدى البلد يدق ناقوس الخطر .. أزمة مرتقبة في حج 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

موضوعات متعلقة

جرائم متعددة.. دفاع جانيت للمحكمة: لو هُناك أكثر من الإعدام لطلبت

إني بريء منك إني أخاف الله.. محامي جانيت: ما فعله المتهم لا يوصف

دفاع الطفلة السودانية جانيت يطالب بتعويض مدني مليون جنيه

دفاع الطفلة السودانية جانيت يطالب بإعدام المتهم

اعتدى عليها.. قرار عاجل بشأن أولى جلسات قضية طفلة مدينة نصر

شاهد.. تي شيرتات عليها صورة جانيت السودانية أمام محكمة التجمع

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بعابدين

اليوم.. الحكم على 16 متهما في استعراض القوة بالتبين

ترشيحاتنا

بعد قرار الحبس.. ترحيل مجدى شطة من النيابة لـ سجن النهضة| صور

قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات مجدى شطة.. صور

«إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب

تزامنا مع اقتحام رفح.. أنباء عن الانتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا

سدد الكفالة.. الإفراج عن عصام صاصا من قسم الطالبية

الفيفا يعلن إيقاف القيد عن النادي المصري 3 فترات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ