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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايز ولادي من النصابة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

عايز ولادي من النصابة..
عايز ولادي من النصابة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

تقدم زوج بدعوى إسقاط حضانة ضد زوجته، وضم حضانة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بالجيزة.

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قال الزوج في دعواه: زوجتي وأهلها تحايلوا على الناس وقاموا بالنصب عليهم وإيهامهم بتشغيل أموالهم في أعمال مشروعة ومربحة، وقدمت للمحكمة مايفيد ذلك من أوراق ومحاضر ومستندات، وتحملت سداد أجزاء كبيرة من تلك المبالغ للناس حتى لا يحرروا فيهم محاضر بالقسم.

وأضاف أنها استمرت في تصرفاتها الغريبة واستولت على عش الزوجية وأثارت العديد من المشكلات وحرمته من رؤية أطفاله بعد انفصالهما وقرر اللجوء لـ محكمة الأسرة حتى يحصل على حقوقه بحضانة أطفاله لعدم اطمئنانه عليهم برفقتها.

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صراع بين الأمهات والآباء على حضانة الأطفال داخل ساحات المحاكم بعد الانفصال بين الزوجين بالطلاق أو الخلع، على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية أوضح ترتيب الحضانة والمشاركة بين الطرفين لرعاية الأطفال..

وأوضح القانون الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم باعتبارها أنها الأولى بالحضانة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الحالات:

إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية: 

ـ إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول.

ـ أن تكون الأم غير عاقلة وحرة.

ـ إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.

ـ اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال  كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

ـ اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.

ـ  أن يسبق الحكم على الأم الخاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ـ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب.

ـ يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

ـ فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد موضحًا أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.

ـ ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب.

زوج زوجة محكمة الاسرة إسقاط حضانة أم اسقاط حضانه

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