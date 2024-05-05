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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لوسافرت الزوجة بدون إذن هل تستحق النفقة.. القانون يجيب

لوسافرت الزوجة بدون
لوسافرت الزوجة بدون إذن هل تستحق النفقة.. أنت تسأل والقانون

ينشر موقع صدى البلد الإخباري في هذا التقرير الحالات التي حددها القانون والتي تسقط حق الزوجة أو المطلقة في النفقة، وهذه الحالات هي : 

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 - تسقط النفقة الزوجية إذا توفت الزوجة.

- تسقط نفقة الزوجة في حالة الطلاق بالإبراء، وذلك لأن الزوجة في هذه الحالة تتنازل عن كافة حقوقها.

- إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون إبداء أسباب واضحة تعمل على إسقاط نفقتها.

- تسقط نفقة الزوجة في حالة وفاة الزوج، وذلك لأن العلاقة الزوجية تكون قد انتهت ولا يحق للزوجة في هذه الحالة تقاضى النفقة.

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-  تسقط نفقة الزوجة المطلقة في حالة نشوزها وامتناعها عن بيت الزوجية على الرغم من وجود حكم بذلك.

- إذا سافرت الزوجة بمفردها دون إذن الزوج فأن النفقة الزوجية تسقط عنها لأنها منعته من حقه الشرعي في الاحتباس.

- تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة الملحدة لأن الإلحاد عن الإسلام يوجب التفريق بين الزوج والزوجة، ولهذا تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة.

صدى البلد زوجة مطلقة نفقة نفقة زوجية

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