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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البصمة أم التوقيع .. تعرف على كيفية إثبات صحة عمليات البيع والشراء والتوثيق

البصمة مش أقوى من
البصمة مش أقوى من التوقيع

يعتقد البعض أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع في الإثبات، وهو اعتقاد غير صحيح أثناء عمليات البيع والشراء والتوثيق، ويتساءل البعض حول مدى قوة كل منهما في الإثبات، وفي هذا التقرير نوضح أيهما الأقوى في الإثبات؟.

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التوقيع أقوي من البصمة 

التوقيع أقوى من البصمة، وكلما كان التوقيع يحتوي على مقاطع وحركات أكثر زادت قوته وصعوبة تزييفه، وأن التوقيع إذا كان صحيحا وأنكره صاحبه يمكن أن يُحال إلى الطب الشرعي لتجري مطابقة توقيعه لمعرفة إذا كان حقيقيا أم مزورا.

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البصمة فاسدة في حالات، وهي : 

إن البصمة يمكن أخذها إذا كان الشخص نائما أو فاقدا للوعي أو في حالة سُكر، كما أن البصمة التي توضع على السند أحيانا تكون في موضع إضعاف للسند وليس تقويته إذ ما أخذت بطريقة غير صحيحة مثل زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة، أو قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة، بالإضافة إلى أن  الُمحبر غالبا يكون ليس على دراية بالطريقة الصحيحة لأخذ البصمة، فيقوم أحيانا بأخذ البصمة ولزيادة وضوحها من وجهة نظره يلف بالأصبع من جهة إلى أخرى ثم يعود إلى الجهة الأولى مرة أخرى وهذا يفسد البصمة.

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