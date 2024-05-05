العقد والصلاح والمنزل .. متى تستحق الزوجة النفقة؟

يرصد موقع صدى البلد الإخباري في هذا التقرير شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

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يُشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي:

أولا: أن يكون عقد الزواج صحيحاً.

-فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.

ثانيا: أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها

-أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية، أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة، أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة؛ حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة".

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ثالثا: دخول الزوجة في منزل الزوجية.

فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء، والكسوة والمسكن ومصاريف العالج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.