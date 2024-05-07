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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء تلقي طلبات المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 بجميع المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن.

وأكد محافظ الوادي الجديد، الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح. 

ونوه بضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

بدء توصيل التيار الكهربائي للعاصمة الإدارية في الوادى الجديد

وشهدت المراكز التكنولوجية بجميع المراكز اقبال كبير من جانب المواطنين وسط إجراءات ميسرة وتخصيص شبابيك لطلبات التصالح كما تخصيص ارقام وخطوط ساخنه لتلقي شكاوي المواطنين.

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