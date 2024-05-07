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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعترف بوقوع خسائر بعد إطلاق حزب الله مسيرات محملة بالمتفجرات

مسيرات
مسيرات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،  إن العديد من "الأهداف الجوية المشبوهة"، التي يعتقد أنها طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها حزب الله، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان مما أدى إلى اطلاق العديد من صفارات الإنذار في الجليل بانهاندل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ان إحدى الطائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية، وأصابت طائرة أخرى منطقة بالقرب من يفتاح، مما تسبب في نشوب حريق، وتسبب البعض الآخر في أضرار طفيفة في مواقع غير محددة.

كما ضربت طائرتان بدون طيار أخريان مناطق مفتوحة، وفقا للجيش.

وقال جيش الاحتلال إنه لا توجد إصابات في الهجوم.

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