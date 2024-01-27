طيران الاحتلال يقصف عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة

قام طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته ، اليوم السبت، بقصف عدة مناطق في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وليس هذا هو الأنتهاك الأول في مدينة خانيونس، فقد استنكر الهلال الأحمر الفلسطيني حصار قوات الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه لمستشفى الأمل ومقرات الهلال الاحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

ويواصل الاحتلال قصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي القطاع ما يهدد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى ونحو 7000 نازح لجأوا إليه.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمقار والطواقم الطبية والإسعافية بخان يونس جنوبي قطاع غزة.