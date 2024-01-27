لو بتعاني من تكيسات المبايض .. تناولي هذا الكورس لإنقاص وزنكِ

أكدت الدكتورة سارة المهدي اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام يشكل خطرا كبيرا، لكن يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع الاعتماد على مد الجسم بالسكر من الفاكهة، بحيث يتم تقليل السكر تدريجيا لأن مقاطعة السكر مرة واحدة يصيب الفرد بالصداع والاكتئاب الكبير، ولكن يجب الاعتماد على الألياف الموجودة بالخضروات والفاكهة والأماينو أسيد والأحماض الأمينية والتى تحتاج إلى الهضم لفترات طويلة مما يقلل من معدل زياة تناول الطعام.

كورس الأناسيليوم

ونصحت المهدي من خلال برنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، بتقليل كمية السكريات والكربوهيدرات، مضيفة أن هناك مساعدات تعمل على التحكم والسيطرة على الشهية وتزيد من معدل الحرق وهو كورس الكبسولات، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة وهيئة وسلامة الغذاء وآمن تماما.

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية أن الكورس يتضمن 3 كبسولات ، كبسولة الأناسيليوم، والماجيك بوكس، والفينيل وتؤخذ كبسولة واحدة فقط قبل الإفطار بنصف ساعة ويتم تناول من 4 إلى 5 كوب من الماء بعد الكبسولة، مؤكدة أن كورس الأناسيليوم يساهد على زيادة معدل حرق الدهون، والحرق من مخزون دهون الجسم، ويعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويقلل من معدل تناول الطعام ويسد الشهية.

الماجيك بوكس والفينيل للوزن الزائد.. والأناسيليوم لتخسيس السمنة الموضعية

بعض الأشخاص اللذين يجب تناولهم لكورس الاناسيليوم( مرضي الضغط ومرضي نقص الغدة الدرقية والسيدات والينات اللتي يعانون من تكيسات الدهنية على المبايض )

وتابعت: لو انت زايدة من 15 كيلو لـ 20 كيلو فأنسب كورس لكِ الماجيك بوكس والفينيل، ومعه كورس لشد الترهلات ونضارة البشرة، لكن إذا كانت السمنة موضعية فى الكتف او الأرداف أو الأرجل، يتم تناول كبسولة الأناسيليوم ومعه فيتامين د هدية فى هذا الكورس، لتعويض من يعاني من نقص فيتامين د ، وأيضا من يعانون من نقص فى الغدة الدرقية، وأيضا مريض الضغط ، وللبنات للذين يعانون من التكيسات الدهنية على المبيض يجب أن يتناولوا كورس الاناسيليوم.