الشاباك الإسرائيلي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر

طالب رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل “الشاباك”، اليوم السبت، ​​بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بار خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر: “أنا أطلب منكم الإعلان عن لجنة تحقيق حكومية اليوم، الجمهور يتوق إليه، والشاباك يتوق إليه”.

نهاية الأكاذيب والمؤمرات

وأضاف: “ستكون هذه نهاية كل الأكاذيب والمؤامرات”، وذلك في إشارة إلى المزاعم بأن الهجوم كان بمساعدة خيانات من داخل البلاد.

وروجت لتلك الفرضيات، عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي جوتليب، التي تحدثت مؤخرا عن مؤامرة تربط بين المتظاهرين ضد قانون الإصلاح القضائي وبين الهجوم الذي نفذته حركة حماس.