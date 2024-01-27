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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل يلزم إسرائيل بتقديم تقرير حول الإبادة الجماعية.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت السفيرة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، إن جلسة محكمة العدل الدولية التي انعقدت أمس الجمعة، كانت تاريخية كونها انتهت بتأييد الأغلبية لصالح القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت "نميرة نجم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يجبر إسرائيل على تقدم تقرير بنظرتها للتطورات التي تطرأ على القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة، وما قامت في الاونة الأخيرة.

وتابعت خبيرة القانون الدولي، يتضمن الحكم أن تقدم إسرائيل تقريرًا حول تصريحات البعض من مسؤولي حكومة اليمين المتطرف، ووسائل الإعلام الإسرائيلية على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقتل الأبرياء بشكل عمدي، وذلك خلال شهر من جلسة المحكمة التي انعقدت أمس.

إسرائيل الإبادة الجماعية قانون دولي محكمة العدل السفيرة نميرة نجم القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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