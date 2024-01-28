إيران تطلق 3 أقمار صناعية بنجاح.. تفاصيل

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن إطلاق ثلاثة أقمار صناعية بنجاح بشكل متزامن، حسب وكالة أنباء نادي الصحفيين الشباب الإيرانية.

وقالت إيران إن 3 أقمار صناعية أطلقت بشكل متزامن اليوم الأحد باستخدام الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية سيمورج (فينيكس) الذي طورته وزارة الدفاع.

وأطلقت إيران مؤخرًا القمر الصناعي "ثريا" إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" ثلاثي المراحل، يعمل بالوقود الصلب وصنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة لحرس الثوري الإيراني.

وهذه هي المرة الأولى التي نجحت فيها إيران في وضع قمر صناعي في مدارات أعلى من 500 كيلومتر.

وتم إطلاق القمر الصناعي بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، وقائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة العميد، أمير علي حاجي زاده، ومجموعة من المسئولين الوطنيين والعسكريين.

