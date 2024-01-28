سيسا: فزنا ببطولة أفريقيا عن جدارة.. وواثق من تحقيق ميدالية أولمبية

أبدى أحمد هشام سيسا، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سعادة كبيرة بتتويج الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي وذلك على حساب الجزائر.



وقال هشام سيسا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعداء جدا بهذا الفوز، خاصة وأن الجماهير تنتظر من هذا الجيل تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات".



وواصل :" بطولة مستحقة للفراعنة، وتوجنا بها عن جدارة وأنا سعيد بسعادة الجماهير التي تضع كامل ثقتها في اللاعبين، وترى أحقيته في تحقيق ميدالية أولمبية والتتويج بكأس العالم".

وتابع :" نحن نستعد بشكل مميز، ولدينا مدرب كبير، وإن شاء الله بدعوات الجماهير سننجح في تحقيق ميدالية أولمبية في باريس ، نحن واثقون من ذلك2024".

وقال:" حزين لوفاة العامري فاروق، لقد كان له دورا بارزا في تطور ألعاب الصالات في الأهلي وبخاصة فريق كرة اليد".