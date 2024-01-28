زعيم الأغلبية البرلمانية: القوات المسلحة نموذج يحتذى به في جميع المجالات

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، ونموذجا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها على خير ما يكون.

وأضاف القصبي: “كما أنها تعمل في الوقت نفسه على أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية، حتى يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية العسكرية والمدنية”.

وأوضح أنه منذ فترة قصيرة، انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي على درجتين، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تبادر وتسارع لأن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية، لذلك يمثل الاستئناف أمام المحاكم العسكرية نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري، والذي أحال جميع الإجراءات للقانون ولم يستخدم المسائل الاستثنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وأكد القصبي أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية.

وقال إن مجلس النواب لن يتوانى عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها.

القصبي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون

وأعلن القصبي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، داعيا جميع اعضاء المجلس للموافقة عليه.