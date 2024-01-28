ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت أمينة خليل، مرتديه بنطال بسيط باللون الأسود، ونسقت معه بالطو طويل كاروهات باللون الرمادي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أمينة خليل، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أمينة خليل