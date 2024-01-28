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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إنشاء 6 صوامع.. تحركات جديدة للدولة لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح

استيراد 7 ملايين
استيراد 7 ملايين طن من القمح

تعتزم مصر زيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع تخزين القمح بإجمالي 420 ألف طن لتصل إلى 4.620 مليون طن، عبر إنشاء 6 صوامع باستثمارات 145.6 مليون دولار خلال العام الجاري 2024.

بتكلفة 145.6 مليون دولار.. مصر تعمل على إنشاء 6 صوامع جديدة لتخزين القمح
6 صوامع جديدة لتخزين القمح 

6 صوامع جديدة لتخزين القمح 

وتم زيادة الطاقة الاستيعابية لـ صوامع القمح المملوكة لوزارة التجارة الداخلية والتموين لتصل إلى 4.2 مليون طن بنهاية 2023 في مقابل 1.25 مليون طن خلال 2017 في إطار خطة تأمين احتياجات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

وتمثل القدرة التخزينية التي ستضيفها الصوامع الستة الجديدة المستهدف إنشائها خلال العام الجاري نحو 10% من الطاقة الاستيعابية الحالية. وستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية منحة لتمويل المشروع، بقيمة 61.5 مليون دولار، فيما ستمول مصر الباقي بتكلفة 84.1 مليون دولار، بحسب المصادر.

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وسجلت كميات القمح التي استوردتها مصر خلال العام الماضي 2023 نسبة زيادة تتراوح بين 12 و15% عن نفس المستويات التي تم استيرادها خلال 2022 والتي بلغت 9.6 مليون طن، تمثل حصة الحكومة فيها الجانب الأكبر.

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استيراد 7 ملايين طن من القمح

استيراد 7 ملايين طن من القمح

وتستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع المملوكة لها على الأقل 2.5 إلى 3 ملايين طن خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لتصل الطاقة التخزينية للقمح إلى ما بين 6.5 و 7ملايين طن.

وتعد هذه السعات كافية بالنظر إلى عدد السكان بنهاية العام الماضي 105.8 مليون نسمة، ونمو السكان وتدفق اللاجئين سيوجب معه زيادة القدرة التخزينية للحبوب في مصر. وعزز زيادة القدرات التخزينية لصوامع بأكثر من 250%، قدرة البلاد على مواجهة الصدمات السعرية لأسعار القمح عالميا خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتوزع الصوامع الجديدة التي سيتم إنشاؤها في محافظة كفر الشيخ بطاقة 90 ألف طن وزيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع بنى عبيد بالدقهلية لتصل إلى 60 ألف طن في مقابل 30 ألفا في الوقت الحالي وتوسعة صوامع كوم أبو راضي 2 بمحافظة المنيا إلى 120 ألف طن في مقابل 60 ألفا حاليا، وإنشاء صومعة جديدة في أسيوط بسعة 90 ألف طن وأخرى في المنوفية بقدرة 45 ألف طن وصومعة جديدة في المنيا 105 آلاف طن بحسب تقرير صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن التوصية بالموافقة على المنحة الموفرة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

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ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في بيان صحفي، إن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وذكر أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية، بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا. مضيفًا أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 شهر.

وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص

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