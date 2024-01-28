يحضره 27000 من محترفي السفر المؤثرين..فنادق مصر تشارك بـ معرضين سياحيين بـ لشبونة

تنشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولى BTL 2024 ، المزمع إقامته في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس.



ويعد معرض BTL حدثًا للمحترفين في قطاع السياحة و فرصة للعثورعلى عملاء محترفين، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات السوق ووضع العروض السياحية بطريقة مبتكرة وتنافسية.



كما تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض السياحي الدولي WTM 2024 SAO PAULO في البرازيل ، والمزمع إقامتة في الفترة من 15 -17 إبريل 2024.



ويجذب المعرض جمهورًا عالميًا للقاء وتشكيل اتجاه صناعة السفر. على مدار ثلاثة أيام، سيحضر 27000 من محترفي السفر المؤثرين و620 شركة عارضة للتواصل والتفاوض واكتشاف أحدث أخبار الصناعة.



من جانبها حددت هيئة تنشيط السياحة ،قيمة المشاركة للفنادق في أي من المعرضين السابقين بـ 2750 يورو للجناح بالمعرض ،ترسل باسم غرفة المنشآت الفندقية.