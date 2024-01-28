الأكثر مبيعًا.. أرخص موبايل سامسونج في السوق فئة 4 آلاف جنيه

أطلقت شركة سامسونج في الفترة الأخيرة عددًا من هواتف الميزانية المحدودة، التي تتميز بأسعار رخيصة، لكن كان من أبرز هذه الهواتف Galaxy A04e الذي يقدم مواصفات جيدة مع سعر يناسب محدودي الدخل.

ويعد Galaxy A04e واحدا من أكثر هواتف سامسونج الأكثر مبيعًا في الربع الأخير من العام الماضي 2023، حيث جاء في المركز التاسع من بين هواتف سامسونج، وفي الوقت نفسه حصل على المركز الأول في الأكثر مبيعا بالنسبة لفئة هواتف الميزانية المحدودة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04e

جاء الهاتف بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.5 بوصة، ودقة 720 × 1600 بيكسل، وجودة +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، مع بطارية 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع فتحة من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A04e

ويتوفر بسعر يبدأ من 4 آلاف و 816 جنيه مصري ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا يختلف من متجر لآخر .