لهذا السبب.. احذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك

انتشر إجراء الاختبارات وحل الألغاز على منصة فيسبوك بين المستخدمين في الفترة الأخيرة، وهو ما تحذر منه منظمة Better Business Bureau، والتي تقول إن بعض الاختبارات عبارة عن عمليات احتيال لجمع البيانات.

ويعتبر البعض إجراء هذه الاختبارات نوعا من المتعة لتمضية الوقت، لكن المنظمة تحذر من أن هذه الاختبارات يمكنها استخدام إجابات الاختبار لسرقة هويتك أو تمكين المحتالين من انتحال شخصيتك وأصدقائك وعائلتك.



وتشدد المنظمة على أن "هذه أسئلة أمنية شائعة تتعلق بحسابات التأمين والخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان. وقد تؤدي مشاركة هذه المعلومات إلى اختراق الحسابات وسرقة المعلومات الشخصية والمالية".

وتؤكد على أنه ليست كل اختبارات وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن عمليات احتيال لجمع البيانات، لكن على المستخدمين توخي الحذر بشأن ما يشاركونه عبر الإنترنت والتحقق من إعدادات الخصوصية في حساباتهم.

وتنصح المنظمة بضبط إعدادات الخصوصية والحذر بشأن أي معلومات تتم مشاركتها، بالإضافة إلى إزالة التفاصيل الشخصية من الملف الشخصي، وعدم مشاركة المعلومات مثل رقم الهاتف أو عنوان المنزل على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.