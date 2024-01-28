حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالإسكندرية

أصدر المهندس احمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

وشنت المديرية حملة تموينية مركزية برئاسة الأستاذ مرسال رئيس رقابة إدارة العامرية وغادة عاشور المفتشة بإدارة الرقابة بالمديرية بحملة تموينية مركزية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات في سوبر ماركت، وتم التحفظ على عدد ١٥ خرطوشة سجائر إل إم وعدد ١٥ خرطوشة كليوباترا، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات داخل المحلات، وتم التحفظ على عدد ٤٦ خرطوشة سجائر أنواع مختلفة.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر وشيشة إلكترونية بدون مستندات داخل إحدى المحلات، وتم التحفظ على عدد ١٨خرطوشة سجائر أنواع مختلفه و١٣ شيشة إلكترونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

يأتي هذا وفقًا لتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط و متابعة الأسواق.